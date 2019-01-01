أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن زلزالا بقوة 7ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة ساحل جزيرة بالي الإندونيسية في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وتسبب الزلزال في بعض الأضرار في مدينة دينباسار، عاصمة الجزيرة، لكن لا توجد تقارير عن سقوط ضحايا، حسبما ذكر آي جيدي إيكا سبوترا، المسؤول في وكالة الحماية المدنية في بالي.

وأضاف: "بشكل عام، هناك بعض الأضرار الطفيفة إلى المتوسطة .. وانهار معبد في دينباسار".

وقال سياح في بالي إنهم شعروا بقوة الهزة في فنادقهم.

ووقع الزلزال تحت سطح البحر على عمق 96 كيلومترا، وعلى بعد حوالي مئة كيلومتر جنوب غرب دينباسار، عاصمة الجزيرة السياحية، وفقا لما ذكرته هيئة المسح الأمريكية.

ولم تصدر السلطات الإندونيسية تحذيرا من موجات مد عاتية تسونامي.