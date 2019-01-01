الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر: الفيضانات تهدد 6 ملايين شخص بجنوب آسيا

حذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، من أن ما يقرب من 6 ملايين شخص في جنوب آسيا معرضون للتهديد من مياه الفيضانات المتزايدة، وذلك في أعقاب هطول الأمطار الموسمية الغزيرة.

وأوضح الاتحاد -في بيان اليوم الثلاثاء- أن هذه الفيضانات أدت إلى تشريد أكثر من مليون شخص في ولاية هندية واحدة فقط، حيث إن متطوعي الصليب والهلال الأحمر في جميع أنحاء (بنجلاديش - الهند - نيبال) يخططون لتقديم خدمات الطوارئ للمجتمعات، والاستعداد للمستقبل، خاصة وأنه من المرجح أن تزداد أعداد الأشخاص المصابين وتتزايد احتمالية حدوث نقص في الأغذية وتفشي للأمراض.

وقال المدير الإقليمي للاتحاد الدولي في آسيا والمحيط الهادي كزافييه كاستيلانوس: "إن الأمطار في جنوب آسيا عزلت مجتمعات بأكملها؛ بسبب ارتفاع منسوب المياه، وإن الجهود تتركز على الوصول لهؤلاء الأشخاص وتزويدهم بالدعم تحسبًا لفيضانات قادمة".

وأضاف أن الأمطار والفيضانات أغرقت أكثر من 749 قرية في الهند، كما تسببت في نزوح ما يصل إلى 14 ألف شخص وتدمير أكثر من 11 ألف منزل في بنجلاديش.