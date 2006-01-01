كشف حسام قائد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن أكلته المفضلة، وأسعد لحظاته مع المارد الأحمر، وذلك في حوار نشرته صفحة الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال عاشور في الفيديو الذي نشرته صفحة الأهلي عبر «فيس بوك»:"أسعد لحظاتي كانت عندما سجل محمد أبوتريكه هدفا في مرمى الصفاقسي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2006، وأيضًا حينما رزقت بأولادي، بينما أسوء لحظة كانت عند وفاة أخى".

وعن أكثر الأكلات المفضلة بالنسبة له قال:" «صينية» البطاطس والفراخ وافتقدتها في المعسكر".

وذكر عاشور أن أكثر مباراة لن ينساها مع الأهلي كانت مباراة المصري البورسعيدي 2012، التي توفى بعدها 72 شهيدًا.

وكان الأهلي قد خاض معسكرا في إسبانيا خلال آخر 10 أيام استعدادا لاستكمال بطولة الدوري.