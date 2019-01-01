أنباء عن تخطيط الهند لحملة ترويجية الشهر المقبل لبيع «إير إنديا»

تدرس الهند الإعلان عن تلقي طلبات تعبير عن الاهتمام في مساعي لبيع شركة الخطوط الجوية الهندية (إير إنديا) المحدودة بحلول نهاية الشهر المقبل؛ حيث تهدف الحكومة لإكمال الصفقة هذا العام، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصادر -طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لأن المناقشات تجري في إطار خاص- القول إن الحكومة ستطلق إعلانات ترويجية وكذلك ستكون على استعداد للقاء المشترين المحتملين حتى قبل بدء تلقي طلبات التعبير عن الاهتمام.

ومن المرجح أن تسمح العملية للمشترين المحتملين بالاطلاع على حسابات شركة الطيران باستثناء بعض الأجزاء السرية، وكذلك الاطلاع على اتفاق شراء الأسهم، وفقا لما ذكرته المصادر دون الإدلاء بتفاصيل.

وأفادت المصادر بأنه سيتاح لمقدمي العطاءات المحتملين خيار تقديم اقتراحات للتغيير في شروط البيع أثناء عملية تقديم طلبات التعبير عن الاهتمام. وأشارت إلى أن الحكومة تتطلع لبيع حصتها بالكامل في الناقل الوطني.

ويأتي إعداد الخطة بعد فشل محاولة الحكومة في الخروج جزئيا من الشركة في جذب أي عطاءات العام الماضي.

يشار إلى أن شركة الخطوط الجوية التي تديرها الدولة مثقلة بديون إجماليها 8.4 مليارات دولار، كما سجلت خسائر تزيد على 76 مليار روبية (1.11 مليار دولار) العام الماضي، وفقا للتقديرات المؤقتة.