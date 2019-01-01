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أستون فيلا يتعاقد مع المدافع البلجيكي بيورن إنجلز

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 10:48 م | آخر تحديث : الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 10:48 م

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تعاقده مع المدافع البلجيكي بيورن إنجلز، قادمًا من ستاد ريمس الفرنسي بعقد طويل الأمد.

وكان بيورن/24 عامًا/ قضى الموسم الماضي معارًا لستاد ريمس من أولمبياكوس اليوناني، بعد أن بدأ مسيرته في فرق الناشئين بنادي كلوب بروج البلجيكي، قبل أن ينتقل إلى النادي اليوناني.

وقال دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا: " بيورن هو اللاعب الذي تابعته على مدار الـ18 شهرًا الماضية".

وأضاف: "نحن سعداء للغاية أننا حصلنا على خدماته، ونتطلع للعمل معه".

وكان أستون فيلا عاد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب ثلاث مواسم، حيث هبط في 2016، قبل أن يصعد مجددًا للمسابقة بعد فوزه في مباراة فاصلة على ديربي كاونتي 2 /1 .


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