البطالة في تركيا تسجل 13% في أبريل

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أظهرت بيانات رسمية نُشرت اليوم الثلاثاء، أن البطالة في تركيا سجلت 13% في أبريل الماضي.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن هيئة الإحصاء التركية (تركستات)، أن البطالة ارتفعت بـ3.3% على أساس سنوي.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل في المرحلة العمرية من 15 عاما فأعلى بـ1.1 مليون شخص على أساس سنوي، ووصل إلى 4.2 مليون شخص في أبريل.

وأظهرت البيانات الرسمية أن البطالة غير المرتبطة بالنشاط الزراعي ارتفعت بـ3.6% إلى 15% خلال نفس الفترة.

وأوضحت الهيئة أن معدل البطالة بين صفوف الشباب (في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما) سجل 23.2%، بارتفاع بـ6.3% على أساس سنوي، بينما وصلت البطالة في الفئة من 15 إلى 64 عاما إلى 13.3% بارتفاع بـ3.5%.

كانت البطالة سجلت 14.1% في مارس، وبلغ عدد العاطلين من 15 عاما فأعلى 4.54 مليون شخص.