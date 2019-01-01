مجموعة الغرير تعلن التوسع فى مشروعاتها داخل مصر لاستصلاح الأراضي الزراعية

أكد جمال الغرير رئيس مجموعة الغرير الاستثمارية للمواد الغذائية أن ثقته فى مناخ الاستثمار، وفيما تمتلكه مصر من فرص ليس لها حدود..مشيرا إلى أن شركته تعتزم التوسع لإقامة مشروعات جديدة فى مصر، ومنها مشروع إنشاء محطة للحبوب فى ميناء دمياط بطاقة تخزينية غير مسبوقة من قبل، فضلاً عن مشروع لتطوير النقل النهرى فى فرع دمياط.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مع رئيس المجموعة بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس مجموعة الغرير أكد أيضا قيام الشركة بحفر 80 بئر مياه جوفية، ويجري حفر 200 بئر أخرى، كما أن الشركة مستعدة لزيادة مساحة الرقعة التى ستقوم باستصلاحها واستزراعها، لاسيما وأن دراسات الجدوى لهذا المشروع جيدة للغاية، مضيفا أن أول 25 ألف فدان من المشروع سوف تبدأ الزراعة خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.

وخلال اللقاء، أطلع الغرير رئيس الوزراء على تطورات مشروع الاستثمار الزراعى الصناعى للشركة فى منطقة غرب غرب المنيا، والقائم على استصلاح وزراعة 180 ألف فدان بمحصول بنجر السكر وغيره من المحاصيل والخضر والفواكه، وإقامة أكبر مصنع فى العالم لإنتاج السكر من البنجر، بما يسهم على المدى الطويل فى سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من السكر فى مصر.

من جانبه، أثنى رئيس مجلس الوزراء على ما تقوم به مجموعة الغرير من استثمارات فى مصر، مرحباً برغبة الشركة فى زيادة مساحة الرقعة الزراعية التى ستقوم باستصلاحها، بشرط التأكد أولاً من توافر المياه الجوفية اللازمة للزراعة بكميات كافية.

ووجه مدبولي بقيام الجهات المعنية بالتنسيق مع مسئولى الشركة بشأن أوجه التعاون الأخرى المقترحة سواء فى مجال النقل النهرى، أو محطة تخزين الحبوب.