إصابة 4 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز وتفحم مطعم بالإسكندرية

أصيب، اليوم الثلاثاء، 4 أشخاص بحروق متفرقة في أنحاء الجسم وجرى نقلهم إلى مستشفى أبو قير العام لتلقى العلاج؛ أثر انفجار أسطوانة غاز، أثناء قيامهم بأعمال لحام داخل محل قطع غيار سيارات في منطقة أبو قير شرق الإسكندرية.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، إخطارين من مأمور قسم شرطة ثانِ المنتزه، ومدير الحماية المدنية؛ يفيد نشوب حريق في محل تجاري، وامتدت نيرانه إلى مطعم مشويات مجاور له، مما أدى لتفحمه وأسفر عن 4 مصابين.

وبانتقال الشرطة وتنفيذيو حي ثانِ المنتزه إلى موقع الحريق، كشفت المعاينة الأولية عن أنه في أثناء قيام صاحب محل قطع غيار سيارات بأعمال لحام بباب المحل انفجرت أسطوانة الغاز، ما أدى إلى حدوث الانفجار.

ووفقًا لمصدر أمني، للشروق، فقد تم إخماد النيران وتبريد أثار الحريق، وتحرير محضر إداري قسم شرطة ثانِ المنتزه بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.