الاتحاد الدولى لمكافحة السرطان يستضيف الكمونى فى جنيف

استضاف الاتحاد الدولى للسرطان UICC لاعب التنس المصرى انور الكمونى فى جنيف بسويسرا فى وجود كل فريق العمل للاحتفاء به وبحث سبل التعاون بين الطرفين خلال الفترة المقبلة لنشر الأمل بين مرضى السرطان حول العالم خاصة ان انور الكمونى اول لاعب يعود لممارسة الرياضة بعد عملية زرع النخاع العظمى رغم تأكيدات الاطباء استحالة ذلك .

ويضم الاتحاد الدولى للسرطان 1100 منظمة للعلاج حول العالم فى اكثر من 170 دولة ويعقد كونجرس كل عامين، ويعتبر الكمونى اول مصرى تتم استضافته من قبل الاتحاد كونه حالة نادرة تساهم بشكل كبير فى نشر الأمل بين مرضى السرطان حول العالم .

وقوبل انور الكمونى بترحاب كبير واهتمام اكبر بقصة مرضه وعودته لممارسة رياضة التنس من قبل الاتحاد الدولى، وقدم اللاعب الشكر للاتحاد على الاهتمام الكبير والاحتفاء به مع التأكيد على تعاون مهم بين الطرفين خلال الفترة المقبلة .