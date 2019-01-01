معهد ضباط الصف المعلمين يعلن النتيجة النهائية للدفعة 157

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أعلن معهد ضباط الصف المعلمين، صباح الثلاثاء، عن وصول نسبة النجاح بين طلاب الدفعة 157، إلى 99.7%، وذلك خلال حفل تخريجهم.
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، حفل تخريج الدفعة 157 من معهد ضباط الصف المعلمين، في التل الكبير.