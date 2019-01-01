 معهد ضباط الصف المعلمين يعلن النتيجة النهائية للدفعة 157 - بوابة الشروق
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معهد ضباط الصف المعلمين يعلن النتيجة النهائية للدفعة 157

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 11:10 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 11:10 ص

أعلن معهد ضباط الصف المعلمين، صباح الثلاثاء، عن وصول نسبة النجاح بين طلاب الدفعة 157، إلى 99.7%، وذلك خلال حفل تخريجهم.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، حفل تخريج الدفعة 157 من معهد ضباط الصف المعلمين، في التل الكبير.

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