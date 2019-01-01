جثمان رئيس بنجلاديش الأسبق يوارى الثرى

وارى جثمان الديكتاتور العسكري رئيس بنجلاديش الأسبق حسين محمد إرشاد الثرى في ديار أجداده بمنطقة رانجبور شمالي البلاد اليوم الثلاثاء.

وتوفي إرشاد، الذي كان رئيسا لحزب جاتيو وزعيما المعارضة في البرلمان الحالي، في مستشفى عسكري في دكا عن عمر 89 عاما أمس الأول الأحد بعد معاناة من مضاعفات الشيخوخة.

وأطلقت فرقة من الجيش البنجلاديشي تحية بالأسلحة النارية بعد وضع المغطى بالعلم الوطني والذي يحتوي على جثمان الرئيس الأسبق في المقبرة بمسقط رأسه على بعد نحو 250 كيلومترا شمال غرب العاصمة دكا.

وشارك مئات الأشخاص في جلسات صلاة الجنازة في مواقع مختلفة، بما في ذلك جلسة في مجمع البرلمان تم تنظيمها في دكا يومي الأحد والاثنين.

وحكم قائد الجيش الذي تحول إلى رئيس للبلاد لمدة تسع سنوات من عام 1982 إلى 1990 .

وبعد الإطاحة به من الرئاسة عام 1990 وإيداعه في السجن بعد ذلك، تمكن إرشاد من البقاء نشيطا في المشهد السياسي المضطرب في بنجلاديش حتى نهاية حياته.