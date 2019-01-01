بيونج يانج: المناورات العسكرية الأمريكية-الكورية الجنوبية قد تؤثر على المباحثات النووية

قالت وزارة الخارجية في بيونج يانج اليوم الثلاثاء إن المناورات العسكرية المشتركة المقررة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية قد يكون لها تداعيات محتملة على المباحثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وأضافت الوزارة وفقا لتقارير إعلامية رسمية أنه في حال أجريت المناورات" فأنها سوف تؤثر على المباحثات". وأوضحت الوزارة أن بيونج يانج سوف تراقب الخطوات المقبلة للولايات المتحدة قبل اتخاذ قرار بشأن المباحثات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصبح في يونيو الماضي أول رئيس أمريكي تطأ قدماه كوريا الشمالية وهو في منصبه، وذلك عندما التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في قرية بانمونجوم الحدودية.

وأشارت تقارير إعلامية كورية جنوبية إلى أن المناورات العسكرية التي تشير إليها كوريا الشمالية يطلق عليها 2-19 دونج ماينج، ومن المقرر أن تجرى الشهر المقبل.

وفي الماضي أتهمت القيادة الشيوعية في بيونج يانج الولايات المتحدة بالإعداد لشن هجوم من خلال إجراء مناورات عسكرية مع حليفتها كوريا الجنوبية، وهو ما نفته الدولتان مرارا.