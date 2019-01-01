تسليم المساعدات المالية لمتضرري حريق محلات السوق التجاري القديم بشرم الشيخ 30 يوليو

كشف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أنه سيجرى تسليم المساعدات المالية الخاصة بمتضرري الحريق الذي نشب في أواخر مايو من العام الجاري بمنطقة السوق التجاري القديم بشرم الشيخ في 30 يوليو الجاري.

وأكد أن عددا من الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال ساهموا في هذه المساعدات نظرا لتعرض أصحاب المحلات لأضرار بالغة.

جاء ذلك خلال الجولة الليلية التي قام بها المحافظ يرافقه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ واللواء عبد الفتاح حلمي مفوض المحافظ للإعلام واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة منطقة السوق التجاري القديم بشرم الشيخ لمتابعة أعمال الصيانة والإنشاءات الجديدة لإعادة تشغيل وفتح المحلات التي كانت قد تضررت من الحريق وتخطت الخسائر 3 مليون جنيه.

كما عقد المحافظ اجتماعا بحضور رئيس جمعية تنمية وتطوير منطقة السوق للمتضررين من حريق السوق وشدد المحافظ على سرعة إنهاء أعمال الصيانة بالمحلات وتسليمها لمستأجريها في اسرع وقت لبدء العمل بها.