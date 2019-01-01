الكرملين: التحضيرات جارية لإتمام زيارة الرئيس بوتين إلى المجر أكتوبر المقبل

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء، أن التحضيرات تجري حاليا لإتمام زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى المجر في شهر أكتوبر المقبل.

وقال بيسكوف - ردا على سؤال حول زيارة بوتين إلى بودابست في 30 أكتوبر المقبل وفقا لما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -: "بالفعل التحضيرات جارية بهذا الصدد".

وكان الرئيس الروسي قد أكد خلال لقائه في موسكو مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في الـ18 من سبتمبر 2018 ، أن المجر تعد أحد شركاء روسيا الرئيسيين في أوروبا .. مشيراً إلى أن علاقات البلدين تتطور في جميع الاتجاهات.

يُذكر أنه على الرغم من تراجع التبادل التجاري بين روسيا والمجر بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي، إلا أن البلدين تمكنا من عكس هذا الاتجاه وسط وجود إمكانات واسعة لتعزيز العلاقات في مجال الطاقة، الزراعة، الثقافة ومجالات أخرى.