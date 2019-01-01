حققت المغنية الأمريكية بيونسيه، نجاحا مشهودا بفيلمها الوثائقي "العودة للمنزل- Homecoming"، الذي أصدرته شبكة نتفلكس، أبريل الماضي، ووصل هذا النجاح للأكاديمية حتى ترشح لنيل 6 جوائز إيمي، منها أفضل إخراج وإنتاج واختيار للأزياء، وهو مادة فيلمية توضح من خلالها المجهود الذي بذلته بيونسيه وفرقتها للتحضير لعرضها الأسطوري في مهرجان "كوتشيلا" للفنون العام الماضي.

أطلقت بيونسيه البالغة من العمر 37 عاما، اسم «Homecoming» على فيلمها فى إشارة لأن هذا الحدث كان بمثابة لحظة العودة لفنها وحفلاتها ورقصاتها الأسطورية بعدما كانت تشك فى قدرتها على العودة مرة أخرى.