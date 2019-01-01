برشلونة يجدد اهتمامه بظهير ريال بيتيس

قال تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، إن نادي برشلونة، عاد للاهتمام بالتعاقد مع ظهير ريال بيتيس، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة، عاد للاهتمام بضم جونيور فيربو، الظهير الأيسر لبيتيس، لكنه يحاول تقليل المقابل المادي المطلوب.

وكان بيتيس، يطلب قبل ذلك الحصول على 30 مليون يورو للتخلي عن فيربو، لكن برشلونة ينوي إدراج لاعبه الشاب خوان ميراندا في الصفقة.

ويعد الظهير الأيسر من أكثر المراكز التي تحتاج إلى دعم في برشلونة، لا سيما وأن قائمة الفريق الكتالوني لا تضم سوى جوردي ألبا.

يذكر أن برشلونة أبرم هذا الصيف أكثر من صفقة مميزة، حيث ضم الحارس البرازيلي نيتو، ولاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، والمهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان.