الأجهزة الأمنية بالمنيا تنجح في إنهاء نزاعات بين عائلتين بمغاغة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بإشراف مدير الأمن اللواء مجدي عامر من إتمام الصلح في النزاع القائم بين عائلتين بدائرة مركز شرطة مغاغة، وذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية في إنهاء الخصومات الثأرية وإتمام الصلح في النزاعات القائمة بين العائلات.

وعُقدت جلسة صلح بين أطراف العائلتين بناحية عزبة العمدة – دائرة مركز شرطة مغاغه في النزاع القائم بينهما، بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين.

وتم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقرا بالصلح النهائي، وتعهد الطرفان بعدم التعرض لبعضهما لبعض، وأشاد الحاضرون بجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإنهاء النزاعات بالصلح بين أطرافها.