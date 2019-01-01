ارتفاع حصيلة قتلى انفجارات طالبان في إقليم قندهار الأفغاني إلى 13 قتيلا وأكثر من 30 مصابا

ارتفعت حصيلة القتلى نتيجة انفجار قنبلة زرعت على جانب الطريق في ولاية قندهار بجنوب أفغانستان إلى 13 شخصًا وأكثر من 30 مصابًا.

من جهته، قال فيلق "اتال" 205 التابع للجيش الأفغاني في بيان له -نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الثلاثاء- إن عبوة ناسفة محلية الصنع زُرعت من قبل حركة طالبان قد انفجرت في منطقة خاكريز في قندهار.

وأضاف البيان أن الانفجار أسفر عن مقتل 13 مدنيًا بينهم أطفال، بينما أصيب أكثر من 30 آخرين.

علاوة على ذلك، أفاد بيان الفيلق أن المدنيين كانوا يسافرون بين منطقتي "دارزب" و"مانديجاك" عندما اصطدمت حافلتهم بقنبلة على جانب الطريق.