شركة شحن تؤكد اختطاف 10 بحارة أتراك قبالة سواحل نيجيريا

تعرض 10 بحارة أتراك للاختطاف عندما هاجم مسلحون سفينة الشحن التي كانوا يعملون عليها قبالة سواحل نيجيريا، حسبما أكدت شركة الشحن كاديوغلو دينيجيليك اليوم الثلاثاء.

وقال أحمد باكسوي، الشريك في الشركة ومقرها اسطنبول إن 18 تركيا كانوا على متن سفينة الشحن باكسوي-1 التي كانت ترفع العلم التركي، والتي تعرضت للهجوم في وقت متأخر من مساء السبت.

وأوضح باكسوي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف إن العديد من المهاجمين المسلحين صعدوا على متن السفينة ووجهوا أسلحتهم إلى 10 من كبار أفراد طاقم السفينة ومن بينهم القبطان وكبير المهندسين.

وأضاف أن القراصنة أجبروا الأفراد العشرة على صعود قارب وغادروا السفينة بعد أن دمروا كل أجهزة الاتصال علىى متنها.

ولا يزال البحارة الثمانية الأخرون بأمان على متن السفينة.

وكانت السفينة المسجلة في تركيا تبحر بدون حمولة خلال رحلة من الكاميرون إلى كوت ديفوار، حيث كان من المقرر أن تحمل أخشاب ثم تتجه إلى المغرب.

وقال عمر جليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي للصحفيين اليوم الثلاثاء إن وزارة الخارجية التركية والاستخبارات على علم بالحادث.