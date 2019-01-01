قبل اطلاق وكالة الفضاء الهندية القمر الصناعي "تشاندريان 2" إلى القمر تم تأجيل الرحلة، ووفقا لتقرير أذاعته فضائية الغد الإخبارية فأن قرار تأجيل الرجلة جاء بسبب عطل فني وسيتم الإعلان عن موعد جديد للرحلة خلال الفترة القريبة.



وأوضح التقرير أن المركبة الفضائية تحتوى على 13 حمولة، موزعة على أجزاء المركبة الثلاث، وهي مركبة الهبوط ومركبة مدارية ومسبار قمري، متابعاً أن المسبار سيحمل كاميرا لتصوير التضاريس وماسحاً بالآشعة تحت الحمراء ورادار بفتحة تركيبية ثنائية التردد.



وتابع أن مركبة الهبوط ستحمل آداة قياس النشاط الزلزالي القمري ومسباراً حرارياً، بينما ستحمل المركبة المدارية جهاز تصوير الآشعة السينية ومنظار القياسي الطيفي، مشيرا إلى أنه بمجرد الوصول إلى المدار القمري سيتم فصل المركبة المدارية والهبوط بشكل خفيف بين حفرتين قمريتين، وسيكون المسبار قادرا على التحرك شبة المستقل ليقوم بتحليل سطح القمر وإرسال البيانات إلى مركبة الهبوط ومنها يتم نقل المعلومات إلى الأرض.