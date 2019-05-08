دي ليخت يصل تورينو تمهيدا لانتقاله ليوفنتوس     

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وصل المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، إلى مدينة تورينو الإيطالية، تمهيداً لإعلان انتقاله إلى يوفنتوس.

ونشر يوفنتوس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» فيديو وصول الطائرة التي تقل دي ليخت إلى تورينو.

ووفقا لموقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، فإن نجم هولندا سيخضع للفحوصات الطبية صباح غد الأربعاء، ومن المتوقع أن يكون التقديم الرسمي للجماهير يوم الخميس المقبل.

وأضاف الموقع أن الصفقة ستكلف خزائن السيدة العجوز 75 مليون يورو شاملة المتغيرات، بالإضافة إلى 10 مليون يورو كعمولة لوكيل أعماله مينو رايولا.

وسيبلغ الراتب الذي سيتقاضاه اللاعب صاحب الـ21، ما يقرب من 7.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

وقاد دي ليخت الموسم الماضي أياكس إلى الفوز بالدوري المحلي، وأيضا صعد به إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى وصوله مع المنتخب الهولندي إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية.