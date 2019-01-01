محافظ المنيا يشارك في احتفالية مدينة هيلدسهايم الألمانية بمرور40 عامًا على اتفاقية التوأمة بين المدينتين

شارك اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، يرافقه الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، في احتفالية مدينة هيلدسهايم الألمانية، بمناسبة مرور 40 عامًا على توقيع اتفاقية التآخي والتوأمة بين المدينتين، والتي وقعت عام 1979، حيث سيتم افتتاح جسر فوق نهر اناستا "Innerste" الذي يمر بمدينة هيلدسهايم والذي قررت الحكومة الألمانية إطلاق اسم "جسر المنيا" عليه.

تأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة الدكتور أنغو ماير عمدة مدينة هيلدسهايم الألمانية، للمحافظ، ورئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسين محمد على منسق المشروع الالماني المصري، لحضور الاحتفالية واستمرار التعاون بين الجانب الألماني وجامعة المنيا.

وأشاد المحافظ - خلال كلمته - بالتعاون المثمر بين المدينتين خلال 40 عامًا وكذلك الجهد الملموس لهيلدسهايم في المشاركة في تمويل وإنشاء المتحف الآتوني بمدينة المنيا، ودعم التبادل الثقافي والطلابي بين المدينتين.

من جانبه، قال رئيس جامعة المنيا - خلال كلمته - إنه تم مناقشة استمرار التعاون بين جامعة المنيا وجامعة هيلدسهايم للعلوم التطبيقية وذلك بعد النجاح الذي تحقق في مجال تدريب الباحثين والطلاب بجامعة المنيا على الترميم بمعامل الترميم الحديثة بالجامعة، ومتحف هيلدسهايم ومتحف هانوفر بألمانيا، تفعيلاً لاتفاقية التعاون المبرمة بين الجامعة وألمانيا في إطار التبادل العلمي والثقافي والطلابي بين قسم الترميم بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا والجامعات الألمانية، إلى جانب المنح العلمية للمعيدين والكتب والوسائل العلمية التي ترسل من جانب هيئة التبادل العلمي الألماني بمصر.