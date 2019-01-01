محافظ سوهاج ورئيس الجامعة يدشنان مبادرة لتطوير منطقة «حي راشد»في غرب المحافظة

أطلق الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج يرافقه الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، مبادرة لتطوير منطقة "حي راشد" في غرب المحافظة، وذلك بالتعاون بين المحافظة وجامعة سوهاج وفرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة.

وأشاد المحافظ، في كلمته التي ألقاها خلال حفل تدشين المبادرة والتي ستستمر حتى 25 يوليو الجاري - بالتعاون الفعال بين الجامعة ومختلف المديريات الخدمية بالمحافظة وتفاعل المواطنين من أهالي الحي وتعاونهم من أجل نجاح المبادرة ومواجهة التحديات وتخطيها من أجل تحقيق حياة كريمة وتنمية ملموسة يشعر بها الجميع، لافتا إلى أنه سيتم من خلال المبادرة حل بعض المشكلات التي اشتكى منها أهالي الحي ومنها مشكلة وصول مياه الشرب النقية والتي سيتم حلها جذريا بتوصيل خط مياه الشرب الناقل لمحطة الشوش بحي غرب مدينة سوهاج إلى المنطقة.

وقام المحافظ يرافقه رئيس جامعة سوهاج بغرس أولى الأشجار المثمرة بالمنطقة وتفقد أعمال التطوير التي بدأت اليوم بالحي من طلاء واجهات بعض العمارات السكنية في الشوارع الرئيسية بالحي وأعمال رفع مستوى النظافة والتخلص الآمن من المخلفات وتطوير منظومة الصرف الصحي وتجديد وترميم غرف الصرف الصحي بالمنطقة.

من جانبها، أوضحت فريدة سلام رئيس حي غرب مدينة سوهاج أن المبادرة تقام تحت شعار "التطوير منك وإليك" وتهدف إلى تطوير ورفع مستوى التنسيق الحضاري لمنطقة حي راشد بالتعاون مع إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة سوهاج وفرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة ، لافتة إلى أنه سيتم من خلال المبادرة رفع المستوى التوعوي لقاطني الحي، بجانب التنسيق الحضاري للمنشآت وتطوير الطرق والشوارع ورفع الاشغالات المخالفة بالإضافة إلى حل مشكلة الكلاب الضالة ومحاربة القوارض والحشرات ، وسد الاحتياجات الصحية والتعليمية لقاطني الحي فضلاً عن تطوير منظومة الصرف الصحي وقياس مدى رضاء المنتفعين من مبادرة تطوير الحي.