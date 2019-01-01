52 مشروع تخرج لطلاب هندسة المنيا

نظمت كلية الهندسة بجامعة المنيا، تحت رعاية مصطفى عبد الرحمن رئيس الجامعة، ورمضان بسيوني عميد كلية الهندسة، يومًا لتقييم أعمال ومشروعات طلاب أقسام الهندسة المعمارية، والهندسة المدنية، وقسم القوى والطاقة الميكانيكية بالكلية، في إطار تقييم مشروعات تخرج طلاب الكليات العملية في الجامعة.



وجاءت أفكار مشروعات تخرج الطلاب لتلبي المتطلبات الأساسية التي تحتاجها المحافظة، كما رُوعي في تنفيذها الابتكار، إلى جانب اتباع المدارس العالمية في أسس التصميم.



وقدم طلاب القسم المدني 10 مشروعات حول الأساسات، والطرق، وإدارة المشروعات، والإنشاءات، ومقاومة المواد، والخرسانة المسلحة، والمساحة، والمنشآت المعدنية، والهندسة الصحية، والموارد المائية.



وقال محمد نبوي رئيس قسم العمارة إن طلاب قسم الهندسة المعمارية قدموا 35 مشروعا، كان منها مشروعات عن تصميم مستشفى تخصصي للقلب والصدر، والنساء والتوليد، والمخ والأعصاب، والأورام بسعة 200 سرير.



وقدم طلاب قسم القوى الميكانيكية والطاقة 7 مشروعات، كان أبرزها حول التبريد والتكييف للحفاظ على الطاقة، ومشروع عن محركات السيارات، والاحتراق الخارجي، ومشاريع شبكات المياه والغاز، وتحلية المياه.