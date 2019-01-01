اختفاء فتاة قاصر في ظروف غامضة بالمنيا

يكثف رجال البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، جهودهم لحل لغز اختفاء فتاة قاصر في ظروف غامضة في بندر ملوي بمحافظة المنيا، وذلك أثناء عودتها من الكنيسة منذ يوم الجمعة الماضي.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من "ميلاد ف."، 44 عاما، بتغيب ابنته "فريال" 15 عاما، قاصر، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، في ظروف غامضة.

وقال مقدم البلاغ إن الفتاة خرجت من المنزل يوم الجمعة الموافق 12 يوليو الجاري ولم تعد، وبحسب الكاميرات التي تمكن ذويها من تفريغ البعض منها، فإنه تم رصد آخر ظهور للفتاة بشارع 5 بعد انتهاءها من حضور قداس بكنيسة القديسين في ملوي، الجمعة الماضي، واختفت بعد ذلك لتنقطع كل الاتصالات عنها.

تحرر محضر بالواقعة ببندر شرطة ملوي برقم 2015 لسنة 2019 بتاريخ 31 يوليو 2019 أحوال، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لإعادة الفتاة.