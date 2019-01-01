انطلاق الدورة الـ11 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب

بدأ المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، اليوم الثلاثاء، اجتماع دورته الـ11 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة وزير الإعلام السعودي، تركي الشبانة، وذلك لمناقشة توصيات اللجنة الدائمة للإعلام العربي التي اختتمت أمس، وإعداد مشاريع القرارات، وجدول أعمال الدورة الوزارية الـ50 لمجلس وزراء الإعلام العرب المقررة، غدا الأربعاء.

يشارك في الاجتماع كل من مصر وتونس والإمارات والعراق والصومال والسودان، وبحضور السفير بدر الدين علالي، الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال.

ومن أهم القضايا التي يتناولها الاجتماع القضية الفلسطينية وبحث كيفية التصدي للقرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي .

كما يناقش دور الإعلام في التصدي للإرهاب وكذلك الخارطة الإعلامية حول تحقيق التنمية المستدامة وأيضاً تصحيح صورة العرب والمسلمين لدى الغرب، وهى الموضوعات التي تندرج في إطار الاستراتيجية الإعلامية العربية.

ويناقش تنفيذي مجلس وزراء الإعلام العرب بندا حول الارتقاء بالإعلام العربي إلى مستوى أعلى، ليكون داعما لبرامج التوعية ومناصرة القضايا الحيوية للمنطقة العربية في إطار خطة التحرك العربي في الخارج، خاصة أن الإعلام بصفة عامة يشهد في الفترة الأخيرة انتشار الأخبار الزائفة وانتهاكات سلوكية، الأمر الذى يؤكد أهمية موضوعات ميثاق الشرف الإعلامي والتربية الإعلامية.