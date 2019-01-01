طاقم رحلة يطرد بريطانية خارج الطائرة بسبب «بلوزتها المفتوحة»

اتهمت امرأة بريطانية طاقم رحلة تابعة لشركة الطيران البريطانية «إيزي جيت»، بالتمييز الجنسي ضدها، عقب قيامهم بطردها من الطائرة، بسبب «بلوزتها المفتوحة».

ووفقًا لموقع «AnonHQ»، نفت شركة الطيران التهمة الموجه إليها، وبررت فعل طاقم الرحلة، بأنه جاء رداً على بعض سلوكيات المواطنة البريطانية المثيرة للجدل.

وفي 23 يونيو الماضي، استقلت البريطانية هارييت أوزبورن رحلة طائرة بعد قضاء عطلتها في مدينة مالقة الإسبانية، عائدة إلى العاصمة البريطانية لندن، قبل أن يشتكى بعض الركاب للطاقم من ملابسها.

وارتدت أوزبورن، البالغة من العمر 31 عامًا، قميصًا شفافًا من الدانتيل، مفتوحاً "للغاية"، كاشفاً عن جسدها، فسألتها مضيفة الطائرة أن تغطي جسدها بشئ ساتر، خاصة لوجود الأطفال على متن الطائرة، وعند رفضها، مُنعت من الدخول إلى الطائرة.

ووفقا لتصريحاتها الخاصة، استنكرت أوزبورن طردها من الطائرة، موضحة أنه توجب عليها دفع 149 جنيه إسترليني، أي ما يعادل 187 دولارًا أمريكيًا، مقابل رحلة جديدة، بدلاً من تلك التي طردت منها.

وبالرغم من تأكيد شركة الطيران وقوع الحادث، إلا أن الادعاء نفى وقوع التحيز الجنسي، موضحاُ أن طاقم الطائرة طلب من المواطنة بأدب الإلتزام بالزي المناسب، لكنها تصرفت بشكل غير لائق تجاه أحد أفراد الطاقم: "نحن لا نتسامح مع الإهانات أو التهديدات التي يتعرض لها موظفونا"، وفقاً لما جاء في رد شركة الطيران.