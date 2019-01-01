صندوق الإسكان الاجتماعي: «الغرامة وسحب الوحدة والحبس» عقوبات المخالفين للشروط

نفى المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ما تردد من تصريحات نسبت إليه عن تحديد غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لمخالفي قانون الإسكان الاجتماعي.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إن تحديد الغرامة يتم وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي، وحسب المخالفة التي ارتكبها المواطن وأشياء أخرى، لافتًا إلى أن العقوبات تتراوح بين الغرامة وسحب الوحدة والحبس، على حد قوله.

وأوضح أن مشروع الإسكان الاجتماعي يهدف إلى تقديم وحدة سكنية آدمية لدعم محدودي الدخل بتشطيبات على أعلى مستوى، موضحًا أن الدولة تدعم هذه الوحدات بمبالغ تساوي ما دفعه المواطن وغير محمل عليها ثمن الأرض أو المرافق والخدمات المقدمة له.

وعن نوعية المخالفات التي تعرض المستفيد للوقوع تحت طائلة القانون، تابع: «استخدام الشقة في الغرض غير المخصص لها وهو السكن، مثل التأجير من الباطن لمواطن آخر دون الرجوع للدولة أو صندوق الإسكان الاجتماعي، أو تغيير النشاط السكني لغرض تجاري».

وأضاف أن هناك عقد به شروط الحصول على وحدة الإسكان الاجتماعي والمستلم على علم بالمخالفات التي تضعه تحت طائلة القانون.