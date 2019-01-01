الشرطة النرويجية تعتقل عراقيا كرديا صدر بحقه حكم في إيطاليا

اعتقل مسؤولو الاستخبارات النرويجية والشرطة إسلاميًا (63 عامًا) أدين في إيطاليا بمؤامرة إرهابية، حسبما قالت وكالة الاستخبارات التابعة للشرطة النرويجية (بي.إس.تي) على تويتر اليوم الثلاثاء.

واعتقل الملا كريكار، وهو عراقي كردي يعيش في النرويج منذ عام 1991 في وقت متأخر أمس الاثنين، بناء عل مذكرة اعتقال إيطالية، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تسليمه إلى إيطاليا.

وذكرت شبكة "راي نيوز" الإخبارية الإيطالية أن محكمة إيطالية أصدرت حكما غيابيا بحق كريكار بالسجن لمدة 12 عاما بعد إدانته بإدارة شبكة إرهابية على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الإرهابي.

وقال محامي دفاع عن كريكار لشبكة "ان ار كيه" وقناة "تي في 2" النرويجيتين إن موكله يرغب في استئناف الحكم.