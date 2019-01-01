 العراق: إخماد حريق في منشأة تصدير نفط بحرية بالبصرة - بوابة الشروق
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العراق: إخماد حريق في منشأة تصدير نفط بحرية بالبصرة

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 2:25 م | آخر تحديث : الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 2:25 م

أعلن مسؤولون عراقيون، اليوم الثلاثاء، عن إخماد حريق بمنشأة تصدير نفط بحرية في البصرة.

ونقلت قناة العربية الحدث الإخبارية عن المسئولين قولهم إنه تم استئناف عمليات تحميل النفط بعد فترة توقف قصيرة بسبب الحريق، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

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