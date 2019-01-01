رئيس الزمالك لكهربا: أعطني سببا واحدا لتتقاضى 20 مليون جنيه في الموسم

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه لن يعدل عقد محمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب القلعة البيضاء بأي شكل من الأشكال.

وأضاف مرتضى في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «المحور»: "لا أريد الحديث مع كهربا بالصور والمستندات لأن إذا قمت بذلك لن ينزل من منزله، أنت على ذمة نادي الزمالك وستبقى على ذمة النادي، وسترى ما لم تراه بالقانون".

وتابع رئيس الزمالك: "لن أعدل عقد كهربا جنيه واحد، أنت تتقاضى 5 ملايين في الموسم، أعطني سببًا واحدًا لتتقاضي 20 مليون بعد موسم مليء بالمشاكل مع المدير الفني ومدير الكرة واللاعبين".

وأتم: "عقد كهربا سليم 100 %، ولن أجلس معه إلا بعد الاعتذار لي وللجهاز الفني وزملائه وللجماهير، وبعد الاعتذار سأفكر أجلس معه أم لأ".

وكان كهربا قد غادر إلى تركيا قبل يومين للتعاقد مع أحد أندية الدوري التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.