وزير الإعلام العماني يترأس وفد بلاده في الاجتماع الـ50 لوزراء الإعلام العرب

يترأس الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني، وزير الإعلام، وفد سلطنة عمان، المشارك في أعمال اجتماع الدورة العادية الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، والذي يُعقد غدا الأربعاء، بالقاهرة برئاسة المملكة العربية السعودية.

يناقش مجلس وزراء الإعلام العرب في هذه الدورة مجموعة من البنود، يأتي في مقدمتها بند القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى التي تندرج تحته كالخطة الإعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

كما يأتي في صدارة أولويات هذه الدورة اعتماد النسخة المحدثة لميثاق الشرف الإعلامي العربي الذي يرسخ القيم والمبادئ المهنية والأخلاقية للإعلاميين، ويواكب المستجدات الإقليمية والدولية.

ويظل بند (خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج) بندا دائما على جدول الأعمال، حيث يعمل الوزراء في هذه الدورة على وضع أفكار جديدة للخطة بما يمكنها من الدور المنوط لها، وبما يخدم المحاور الثلاثة التي تعمل على تدعيمها وهي (القضية الفلسطينية، والإرهاب، وتصحيح صورة العرب والمسلمين).

كانت سلطنة عُمان قد شاركت بوفد ترأسه علي الجابري وكيل وزارة الإعلام في اجتماعات الدورة العادية الـ93 للجنة الدائمة للإعلام العربي والتي ناقشت مشروع بنود جدول الأعمال المقرر رفعها إلى مجلس وزراء الإعلام العرب.

وكان الملحق الإعلامي بسفارة السلطنة بالقاهرة نصر بن حمود العبري قد شارك ممثلاً عن السلطنة في اجتماع فريق خبراء الإعلام العرب الذي عُقد في 17 يونيو الماضي بالجامعة العربية، وذلك لمناقشة تفعيل المحور الفكري للدورة العادية الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب.