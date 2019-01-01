شباب اليد يواجه أستراليا في افتتاح مشواره بمونديال إسبانيا

يلتقي المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد ، بنظيره الاسترالي في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء، بقيادة المدير الفني طارق محروس، وذلك في افتتاح مشوار الفراعنة الصغار بكأس العالم، المقامة حاليًا في إسبانيا، خلال الفترة من 16 إلى 28 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبا.

ويتواجد المنتخب الوطني، في المجموعة الثانية، رفقة منتخبات "فرنسا، السويد، نيجيريا، كوريا الجنوبية واستراليا".

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر، نظيره النيجيري غدا الأربعاء، في إطار ثاني الجوالات، قبل أن يحصل على راحة سلبية من المباريات الخميس.

ويوعول الجهاز الفني للمنتخب بقيادة طارق محروس كثيرا على المواجهة الافتتاحية، للفوز بأول مباراة لتحقيق دفعة معنوية مع انطلاق المونديال.

وفي الجولة الثانية يلتقي المنتخب مع نيجيريا في الخامسة مساء بعد غد الأربعاء، ويحصل على راحة من المباريات الخميس، ثم يلتقى السويد الجمعة في الثانية عشرة ظهرا، و بعدها كوريا الجنوبية في السابعة مساء السبت، قبل أن يختتم الدور الأول بمواجهة فرنسا في الثانية ظهر الإثنين 22 يوليو الجاري.

واستعد المنتخب الوطنى للشباب مواليد 1998 لبطولة العالم من خلال خوض عدد من المباريات الدولية الودية، والتى بدأها بمواجهة منتخب البحرين بالقاهرة، ثم بالسفر إلى السويد 2 يوليو الجاري، وشارك في دورة دولية لعب خلالها ثلاث مباريات مع السويد والنرويج والدنمارك، ثم سافر المنتخب إلى فرنسا وشارك في دورة دولية ودية خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو، لعب خلالها ثلاث وديات مع فرنسا والبرتغال واليابان، وسافر بعدها إلى معسكر أخير في البرتغال، توجه منه مباشرة إلى اسبانيا.

تضم بعثة المنتخب الوطني للشباب، "مصطفى شوقى عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة، وطارق محروس المدير الفنى، هانى الفخرانى المدرب المساعد، وعمرو عصام أخصائى العلاج الطبيعى، ومحمد سليمان المدير الإدارى ومحلل الأداء الفني".

وتضم قائمة اللاعبين: "عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد".