«الإندبندنت»: النائبات الديمقراطيات يتحدين ترامب ويطالبن بعزله

ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن دعوات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتزايد على خلفية التغريدة التي هاجم فيها أربع نائبات ديمقراطيات من أصول أجنبية .. مشيرة إلى أن النائبات نظمن مؤتمرا صحفيا لإدانة سلوك ترامب بشدة وطالبن بعزله.

وذكرت "الإندبندنت" - على موقعها الإلكتروني - أن ترامب كان قد كتب، عبر موقع "تويتر"، أنه "على نائبات ديمقراطيات من أصول أجنبية بمجلس النواب العودة إلى بلادهن الأصلية من أجل إصلاح الأماكن المُحطمة التي ينحدرن منها حيث يتفشى الفساد".

ولم يحدد الرئيس الأمريكي من يشير إليه بتغريدته، غير أنه تعرض لهجوم واسع النطاق، حيث بدا أنه يقصد بذلك النائبات ذوات البشرة الملونة؛ ومنهن النائبات ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز وإلهان عمر ورشيدة طليب وآيانا بريسلي؛ وهن النائبات اللاتي انتقدن سياسات الرئيس الأمريكي بشأن الهجرة في الأيام الأخيرة.

ونقلت الإندبندنت عن النائبة إلهان عمر، قولها "إن الرئيس الأمريكي له أجندة قومية بيضاء، وحان الوقت لكي نوقف السماح لهذا الرئيس بجعل دستورنا محط سخرية، لقد حان الوقت لكي نقوم بعزله".