محافظ الدقهلية: ضبط 4000 لتر سولار وبنزين و71 جوال دقيق

أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن ضبط 4000 لتر سولار وبنزين لقيام صاحب المحطة بتجميعهم والامتناع عن البيع، ومصادرة 60 أسطوانة بوتاجاز بأجا بسبب البيع بأعلى من السعر الرسمي، و71 جوال دقيق بسبب الامتناع عن البيع بعزبة إسكندر التابعة لميت علي مركز المنصورة، كما تم ضبط 132 بطاقة تموينية مع تاجر تمويني بناحية ميت فارس.



وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة استمرار الحملات الرقابية على منافذ بيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات والمخابز ومحطات تموين السيارات ومختلف منافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز للتأكد من الالتزام بالتسعيرة المحددة للمواد التموينية وصلاحية المعروضات للاستخدام.



ومن جانبه أكد السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، على تحرير ثلاثة محاضر تموينية للتوقف عن البيع والإنتاج بدون سبب قانوني، مضيفًا أن تعليمات محافظ الدقهلية بتشديد الرقابة التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.