تامر أمين يقدم «آخر النهار» بصورة له في عام 2050 عبر «FACE APP»

قدّم الإعلامي تامر أمين، حلقة برنامجه «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار» أمس الاثنين، بصورة له في سنة 2050 بعد استخدام تطبيق «FACE APP».



وقال: «عندي 80 سنة بس قمر، ربيع العمر، دلوقتي الصورة راحت والتجاعيد فكت، الأكيد أن كل واحد في سنه هو أحلى شكل ليه والحمدلله على خلقة ربنا»، موضحًا أنه لا يتفق مع الآراء التي ترى هذا التطبيق يشكل خطرًا.



وتابع: «أنا مع أي حاجة مفيهاش ضرر، إيه المشكلة دي لعبة خلي الناس تنبسط وتضحك، واللعبة مكتسحة مصر والعالم دلوقتي».



استخدم عدد من المشاهير والعامة وملايين المستخدمين تطبيق وتحدي جديد ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعى «face app»، رغبة منهم في تغيير ملامح وجهم والتعرف على شكلهم في مراحل عمرية متقدمة.