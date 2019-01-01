الكرملين: بوتين سيزور المجر في أكتوبر المقبل

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة المجر في أكتوبر المقبل.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية اليوم الثلاثاء عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية.

وتأتي تصريحات بيسكوف تعليقا على تقارير إعلامية في المجر ذكرت أنه من المتوقع أن يجري بوتين محادثات مع رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان في الثلاثين من أكتوبر المقبل.

وحسب هذه التقارير، فإنه من المنتظر أن تدور المحادثات حول توريدات الغاز الروسي إلى المجر وبناء مفاعلين جديدين في محطة الطاقة النووية المجرية عن طريق شركة "روس اتوم" الروسية.

تجدر الإشارة إلى أن اوربان اليميني المحافظ يحتفظ بعلاقة وثيقة مع الرئيس الروسي، وكان رئيس الوزراء المجري قد اتفق في 2014 مع بوتين على توسيع نطاق محطة الطاقة النووية المجرية "باكش".

ووفرت روسيا لهذا الغرض قروضا بقيمة عشرة مليارات يورو، ويلتقي بوتين واوربان منذ ذلك التاريخ مرة واحدة على الأقل في كل عام سواء في المجر أو في روسيا.