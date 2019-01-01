 أفغانستان ترحب بقرار باكستان فتح مجالها الجوي - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 يوليه 2019 10:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يفوز بكأس أمم أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

أفغانستان ترحب بقرار باكستان فتح مجالها الجوي

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 10:05 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 10:05 ص

رحبت هيئة الطيران المدني الأفغانية اليوم الثلاثاء بتحرك باكستان لإعادة فتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الدولية، لا سيما وأن قرار إغلاق المجال تسبب في خسائر مالية فادحة في قطاع الطيران.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن بيان أصدرته الهيئة أنه علاوة على ذلك، فإن رحلات كابول إلى نيودلهي ستستأنف من المسار الشرقي، كما أن رحلات كابول - مومباي ستستأنف كالمعتاد.

كانت باكستان قد أغلقت مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية الدولية بعد معارك مع طائرات مقاتلة هندية في أواخر فبراير الماضي حيث قصفت الطائرات المقاتلة الهندية منطقة بالاكوت في باكستان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك