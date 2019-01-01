أفغانستان ترحب بقرار باكستان فتح مجالها الجوي

رحبت هيئة الطيران المدني الأفغانية اليوم الثلاثاء بتحرك باكستان لإعادة فتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الدولية، لا سيما وأن قرار إغلاق المجال تسبب في خسائر مالية فادحة في قطاع الطيران.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن بيان أصدرته الهيئة أنه علاوة على ذلك، فإن رحلات كابول إلى نيودلهي ستستأنف من المسار الشرقي، كما أن رحلات كابول - مومباي ستستأنف كالمعتاد.

كانت باكستان قد أغلقت مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية الدولية بعد معارك مع طائرات مقاتلة هندية في أواخر فبراير الماضي حيث قصفت الطائرات المقاتلة الهندية منطقة بالاكوت في باكستان.