قال صالح فرهود رئيس الجالية المصرية في فرنسا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر أوامر بإنشاء وزارة مستقلة للمصريين في الخارج، متابعًا: «تم اختيار السفيرة نبيلة مكرم لهذا المنصب، ونحمد الله على ذلك لأنها عايزة تعمل حاجة، وزرعت شجرة أنبتت أفضل الثمار».

وأضاف في لقائه ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الثلاثاء، أن المؤتمر الأول للكيانات المصرية في الخارج، جاء للم شمل المصريين بجميع أنحاء العالم لمساعدة الدولة المصرية، لافتًا إلى تجمع أكثر من 53 كيانا في 32 دولة بالخارج خلال هذا المؤتمر، على حد قوله.

وتابع: «كل بلد فيها نخبة عظيمة من المصريين اللي بيحبوا بلدهم، وأول مرة نشعر بروح وحب المصريين اللي حابين بلدهم، وهذه صفاتهم في وقت الشدة لأن مصر غالية وندافع عنها في كل مكان سواء في الخارج أو الداخل».

يُذكر أن وزارة الهجرة نظمت على مدار الـ4 أيام الماضية فعاليات المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، والتي اختتمته أمس بزيارة ميدانية لمشروعات هضبة الجلالة؛ لتعريف المصريين بالخارج على أهمية المشروعات القومية.