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أعلن رئيس نادي الزمالك، مساء أمس الإثنين، عن التعاقد مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي لمدة 3 موسم قادمًا من الهلال السعودي.

الزمالك يتعاقد مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي لمدة ثلاث سنوات، رحبوا معنا بلاعبنا الجديد! 🤝🇲🇦⚽ pic.twitter.com/SrNJnnL7M7 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) July 16, 2019

ويسعى الزمالك من خلال صفقة بن شرقي إلى تدعيم الخطوط الأمامية للفريق، خاصة وأن الأبيض سيشارك بنسبة كبيرة بدوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

كانت البداية الحقيقة لـ بن شرقي مع الوداد حيث توج بألقاب قارية ومحلية، النهاية لم تكن برونق البداية إذ انخفض مستوى اللاعب مع الهلال ولانس الفرنسي، في انتظار الاستفاقة مع الزمالك.

خلال التقرير التالي نستعرض أبرز احصائيات أشرف بن شرقي خلال المواسم السابقة.

بدأ أشرف بن شرقي مسيرته الاحترافية في صفوف المغرب الرياضي الفاسي الذي صاغ خلاله بن شرقي أولى سطور حياته الاحترافية.

خاض بن شرقي 23 مباراة بقميص المغرب الفاسي، أحرز خلالهم 3 أهداف وساهم في 3 أخرين.

لمع بريق بن شرقي في صفوف الوداد المغربي، عقب ضمه من المغرب الفاسي موسم 2017/2018 مقابل 450 ألف يورو.

شارك أشرف بن شرقي مع الوداد في 35 لقاء، سجل اللاعب خلالهم 8 أهداف وصنع 7 أهداف أخرين.

تألق بن شرقي في صفوف الوداد والتتويج معه بالدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا موسم 2016-2017، قاده إلى دوري السعودي وإلى الهلال بالتحديد.

لم يتمكن بن شرقي من حجز مقعدًا له في التشكيل الأساسي للهلال السعودي، حيث شارك في 13 مباراة مع الزعيم، سجل 3 أهداف وصنع هدفين.

انتقل بن شرقي مع بداية الموسم الحالي إلى لانس الفرنسي الذي ينشط في الدوري الدرجة الثانية الفرنسي، قادمًا من الهلال على سبيل الإعارة مقابل مليون يورو.

شارك بن شرقي مع لانس في 23 مباراة في الدوري الفرنسي مع الفريق، لم يسجل سوى 3 أهداف وصنع هدف وحيد.