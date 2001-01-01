ماكرون يطلب تفسيرا من إيران بشأن اعتقال باحثة فرنسية إيرانية

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تفسيرا من إيران بشأن القبض على الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه.

ونقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية عن ماكرون قوله - خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الصربية بلجراد اليوم الثلاثاء- "إن ما حدث يقلقني كثيرا"، معربا عن رغبته في الحصول على توضيحات من الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن اعتقال عادلخاه.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت اعتقال عادلخاه -60 عاما-، وهي باحثة في جامعة سيانس بو في باريس.. وأكدت السلطات الفرنسية أنها في ظل هذا الوضع الصعب قد اتخذت خطوات مع السلطات الإيرانية للحصول على معلومات عن وضعها وظروف اعتقالها، وطلبت إتاحة التواصل القنصلي معها دون تأخير.

ويأتي اعتقال عادلخاه في وقت حساس تحاول فيه فرنسا وقف التصعيد بين طهران وواشنطن بشأن الاتفاق النووي الإيراني الموقع في عام 2015.

جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي يقوم حاليا بزيارة رسمية لصربيا، تعد الأولى لرئيس فرنسي منذ 18 عاما، حيث كانت الزيارة الأخيرة للرئيس جاك شيراك عام 2001.