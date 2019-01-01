المتهمون بقتل الصحفية المالطية دافني جاليزيا يمثلون أخيرا للمحاكمة

أفاد الإعلام المحلي في مالطا بأن المدعي العام قرر اليوم الثلاثاء بأن يمثل المتهمون الثلاثة بقتل الصحفية دافني كاروانا جاليزيا للمحاكمة.

وذكرت صحيفة "مالطا توداي" أن المدعي العام بيتر جريتش أكد لها أن وثيقة اتهام قد صدرت بحق المتهمين الثلاثة، وهو ما يعني أنه لا يمكن النظر في الإفراج عنهم بكفالة.

واستمر إعداد القضية ضد الرجال الثلاثة منذ ديسمبر 2017، بعد شهرين من مقتل الصحفية كاروانا جاليزيا بتفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار زرعت أسفل مقعد سيارتها، على بعد أمتار قليلة من منزلها.

وبموجب قانون مالطي فإن الادعاء لديه مهلة الآن 20 شهرا لتحديد موعد لمحاكمة المتهمين الثلاثة. وكانت عائلة الصحفية القتيلة وأصدقاؤها قد انتقدوا تأجيل محاكمة المشتبه بهم وبقاء من يقفون وراء تدبير الجريمة طلقاء.