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ارتفاع مبيعات دار أزياء «بربري» بسبب زيادة الطلب في الصين

لندن - د ب ا:
نشر فى : الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 10:56 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 10:56 ص

ارتفعت مبيعات دار أزياء "بربري" البريطانية؛ وذلك لزيادة الطلب على التصاميم الحديثة التي ابتكرها المصمم الجديد بالشركة في الصين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن مبيعات بربري ارتفعت بنسبة 4% خلال 3 أشهر حتى يونيو الماضي.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن التصاميم التي طرحها مصمم الأزياء ريكاردو تيشي، الذي عمل سابقا في دار أزياء "جيفنشي" الفرنسية، حققت نموا قويا في المبيعات.

وقد ارتفعت أسهم "بربري" في بداية التداول ببورصة لندن بنسبة 6.4%، فيما تعد أعلى زيادة يسجلها السهم منذ نوفمبر الماضي.

وأضافت الشركة أن المبيعات في الصين ارتفعت على الرغم من تسجيل البلاد أبطأ وتيرة نمو اقتصادي منذ ما يقرب من 3 عقود.

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