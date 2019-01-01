أوكرانيا تأمل في الإفراج العاجل عن بحارتها المحتجزين لدى روسيا

أعرب نائب مدير مكتب رئيس أوكرانيا فاديم بريستايكو اليوم الثلاثاء عن أمله في الإفراج العاجل للبحارة الأوكرانيين المحتجزين لدى روسيا.

وقال بريستايكو - في مؤتمر صحفي أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - : "آمل في أن يتم إطلاق سراح البحارة في المستقبل القريب، لا أستطيع أن أخبركم بتفاصيل المفاوضات، لكننا على اتصال دائم مع فريقنا للتفاوض، وندرك ما هي الفرص لإعادة شبابنا (البحارة) قريبا".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي جريجوري كاراسين قد أوضح أمس الاثنين أن بلاده وأوكرانيا ستناقشان مسألة تبادل البحارة الأوكرانيين المحتجزين في مضيق كيرتش.

وأرسلت وزارة الخارجية الروسية، مذكرات إلى محكمة التحكيم الدولية لقانون البحار والسفارة الأوكرانية فيما يتعلق بالحادث الذي وقع في منطقة مضيق كيرتش.

يشار إلى أنه في صباح يوم 25 نوفمبر من العام الماضي، انتهك زورقان مدفعيان صغيران تابعان للبحرية الأوكرانية فضلا عن قارب دورية الحدود الروسية في البحر الأسود، وقامت هذه الزوارق بمناورة خطيرة لعدة ساعات دون الاستجابة للمطالب القانونية للسلطات الروسية.

واحتجز حرس الحدود الروس هذه السفن بعد توجيه طلقات إنذار باتجاهها، ما أسفر عن إصابة ثلاثة بحارة أوكرانيين بجروح طفيفة، وكان على متن السفن 22 بحارا إلى جانب اثنين من موظفي إدارة أمن الدولة، وتم إلقاء القبض عليهم جميعا بتهمة انتهاك حدود الدولة.