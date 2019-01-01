يعقد قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، لقائه الشهرى لملتقى الهناجر الثقافى تحت عنوان (ثورة يوليو.. نظرة على التاريخ والمستقبل)، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء الاثنين المقبل.

ويقام الملتقى تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بمركز الهناجر للفنون، وتحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير عام المركز.. فيما يستضيف كلا من الدكتور خلف الميري أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، والكاتب الصحفي الدكتور محمود بكري، والناقدة الفنية خيرية البشلاوي، والعميد محمد نبيل رئيس تحرير سلسلة كتب العبور، بالإضافة إلى مصاحبة فرقة الدكتور أحمد عواد الموسيقية.. وتدير الندوة الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى.