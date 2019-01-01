 محافظ بورسعيد: زيادة الإقبال على «التأمين الصحي» سببت مشكلة في التسجيل - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 يوليه 2019 3:24 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يفوز بكأس أمم أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

محافظ بورسعيد: زيادة الإقبال على «التأمين الصحي» سببت مشكلة في التسجيل

عادل الغضبان محافظ بورسعيد
عادل الغضبان محافظ بورسعيد
دينا النجار
نشر فى : الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 2:53 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 2:53 ص

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل يحقق العدالة الاجتماعية، ويقدم خدمة صحية متميزة لكافة المواطنين.

وأضاف في لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أمس الاثنين، أن الإقبال كثيف بمنظومة التأمين الصحي الشامل سبب مشكلة في التسجيل وتم حلها مباشرة مع وزارة الصحة، من خلال زيادة عدد مدخلي البيانات.

وأشار محافظ بورسعيد إلى تكفل الدولة كليا بمصروفات العلاج والتحاليل والإقامة والعمليات لمحدودي الدخل.

وبدأ مطلع هذا الشهر، التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة بورسعيد، وهي المحافظةZالأولى التي تطبق فيها المنظومة، على أن تتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين، وسيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مطابقة للمعايير الصحية.

 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك