سالفيني يعتزم الرد على مزاعم تمويل روسيا لحزبه أمام البرلمان

قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني اليوم الثلاثاء إنه سيجيب في البرلمان على مزاعم بتمويل روسي غير مشروع لحزب الرابطة اليميني المتطرف الذي ينتمي له.

وتسلطت الأضواء على سالفيني منذ الأسبوع الماضي عندما أفاد موقع "بوزفيد نيوز" الإلكتروني للأخبار أن المتحدث السابق باسمه جيانلوكا سافويني بحث صفقة تمويل مع مسؤولين روس.

وقال سالفيني ردا على طلب المعارضة تفسير المسألة :" اذهب إلى هناك مرتين في الأسبوع للاستجواب وأجيب على ما يسألونني" .

ووصف الجدل المسمى "راشا جيت" أو "فضيحة روسيا" بأنه "حديث عن لاشيء" ، قائلاً: "لا يوجد شيء يمكن أن أكون متورطًا فيه".

ووفقًا لموقع "بوزفيد نيوز" ومجلة إسبريسو الإيطالية ، التي عرضت قصة مماثلة في فبراير الماضي ، تفاوض سافويني بشأن بيع الوقود الروسي إلى إيطاليا ، على أن تحصل الرابطة على نصيب من الصفقة بشكل سري.

ولا يوجد دليل على أن الصفقة التي تقدر بملايين الدولارات تم تنفيذها على الإطلاق.

واستجوب الادعاء الإيطالي سافويني أمس الاثنين ، لكنه وفقًا لتقارير وسائل إعلام متعددة استخدم حقه في عدم الحديث والتزام الصمت.