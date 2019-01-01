يُعد رقص رجال الإطفاء الفرنسيين في الشوارع تقليداً ضمن احتفالات العيد الوطني بفرنسا، فيما يعرف بيوم "الباستيل" أو العيد الوطني احتفالا بانتهاء الحكم الملكي والذكى السنوية لاقتحام سجن الباستيل، وفقاً لتقريراً أذاعته فضاية الغد الاخبارية.



وأوضح التقرير أن الاحتفال برجال الإطفاء بأتي تقديراً لمجهوداتهم البطولية طوال العام، خاصة أثناء كارثة حريق كاتدرائية نوتردام الذي وقع في 19 إبريل العام الجاري.



وأشار إلى أن الاحتفال يتضمن استعراضات لرجال الإطفال وتوزيع هدايا تذكارية، ويُختتم الاحتفال بمسيرة لرجال الطفاء بطول شارع الشانزليزيه.