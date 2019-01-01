الزراعة تخطط لإقامة مجتمعات بدوية حديثة مستقرة بمنطقة شلاتين

وتعلن عن الإنتاج الأول لمزرعة سمكية بوادي «حوضين»

أصدرت وزارة الزراعة، ممثلة في الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، تقريرا اليوم، تضمن أول إنتاج سمكي من مزرعة وادى حوضين بمنطقة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر، حيث تُعد تلك المزرعة أول تجمع "زراعى-صناعي" وإنتاج حيواني أيضًا بجنوب المحافظة، وتصل مساحة مزرعة الثروة السمكية لـ"فدان وربع"، وتتكون من 4 أحواض دائرية و2 مستطيلة.

وقال الدكتور علي حزين، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، إن المزرعة تستغل المياه الناتجة من محطة التحلية لينمو عليها أنواع الأسماك المختلفة التي منها البلطى الأحمر، والقاروص، والبوري، حيث تم إطلاق الزريعة في شهر أكتوبر الماضي ليتم دورته 10 أشهر، ويُنتج أول موسم له بأول مزرعة سمكية بالمحافظة.

وأضاف حزين، في تصريحات صحفية اليوم، أن إنتاج المزرعة يصل ما بين 15: 20 طنًا في الدورة الواحدة، وسيتم طرح الإنتاج بأسعار مُخفضة للمواطنين عن طريق السيارات المُبردة بأسواق الشلاتين والغردقة والقاهرة.

وأشار إلى إنتاج الدورة الثالثة للدواجن التسمين والحمام، وعدد كبير من المحاصيل عالية الجودة بالإضافة إلى الصناعات القائمة على تجفيف النباتات الطبية والعطرية ومنتجات البان ولحوم الأبل وكذلك توفير المراعى للأبل والماعز طوال العام.

ونوّه بأن الهدف هو إقامة مجتمعات بدوية حديثة مستقرة، وخلق فرص عمل في النشاط الزراعي للبدو فى هذه المناطق من خلال زيادة المساحة الزراعية، والاستفادة من وحدة المساحة والمياه، وإقامة مجتمع متكامل بوادي "حوضين" بالشلاتين به العديد من الأنشطة، بحيث تكون مخرجات النشاط هى مدخلات للنشاط التالي.

وأكد أن الفكرة الرئيسية ترتكز على عمل نموذج متكامل للتنمية المستدامة باستخدام كافة الموارد الطبيعية المتاحة، وإعادة استخدام المياه بكافة صورها سواء مياه مالحة مباشرة من الآبار، ومياه مُحلاة، أو مياه شديدة الملوحة ناتج محطات التحلية، وكذلك المياه الناتجة من إحلال المياه من المزرعة السمكية، باستخدام تقنيات حديثة في عمليات الري تساهم في الحفاظ على مياه الري، وتقليل استخدام المياه.