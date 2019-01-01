المرشحة لرئاسة المفوضية الأوروبية: يمكن إرجاء «بريكست» حال توفر أسباب وجيهة

لا تستبعد المرشحة لرئاسة المفوضية الأوروبية، وزيرة الدفاع الألمانية، أورزولا فون دير لاين، إرجاء جديد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين في خطابها الترويجي قبل تصويت البرلمان الأوروبي على اختيارها للمنصب، اليوم الثلاثاء، في مدينة ستراسبورج الفرنسية إن تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد قد يكون ممكننا إذا توفرت أسباب وجيهة.

وعن قرار البريطانيين عام 2016 الخروج من الاتحاد الأوروبي، قالت السياسية المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي: "هذا قرار جاد نأسف عليه، لكن نحترمه".

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي مساء اليوم على تعيين فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية.

لحصولها على هذا المنصب، تحتاج فون دير لاين إلى تأييد أغلبية مطلقة من البرلمان الأوروبي البالغ عدد أعضائه حاليا 747 عضوا؛ ويعني هذا أنها تحتاج لتأييد 374 نائبا على الأقل. وفي حال حدوث ذلك ستخلف فون دير لاين السياسي اللوكسمبورجي جان-كلود يونكر في رئاسة المفوضية الأوروبية في الأول من نوفمبر المقبل.

وليس من المؤكد أن تحصل فون دير لاين على الأغلبية المطلقة، حيث لا يدعمها بشكل واضح حتى الآن سوى كتلة المحافظين (حزب الشعب الأوروبي)، والذي يشغل في البرلمان 182 مقعدا.

ولم تستقر الكتلة البرلمانية للبراليين (108 مقاعد) أو الاشتراكيون الديمقراطيون (153 مقعدا) على موقف محدد بشأن التصويت، في حين أعلنت كتلتا الخضر واليسار عزمهما التصويت بـ(لا).



